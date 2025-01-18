Минздрав Таджикистана опроверг информацию о якобы новом варианте COVID-19

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана опровергло информацию о якобы вспышке нового варианта коронавируса COVID-Омикрон XBB.

Как говорится в сообщении Минздрава Таджикистана, данный ложный материал публикуется и транслируется от имени фейковых страниц.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения