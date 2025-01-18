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Трамп назначил главой Секретной службы США своего телохранителя, который заслонял его от пуль во время июльского покушения

CentralAsia (CA) -  Дональд Трамп назначил Шона Каррана, своего личного телохранителя, на пост директора Секретной службы США, сообщает издание BILD.

Карран, который более 20 лет служит в Секретной службе, ранее возглавлял группу из 85 агентов, охранявших Трампа во время его предвыборной кампании. Он давно входит в ближайший круг экс-президента, сопровождая его ещё с первой каденции. Во время покушения в июле в Пенсильвании Карран заслонял Трампа от пуль, что, по мнению некоторых аналитиков, и стало решающим фактором для его назначения.

Если республиканцы восприняли новость с восторгом, называя Каррана «героем», то демократы критикуют его за недостаток управленческого опыта. Секретная служба США, в которую входят более 3500 сотрудников, сталкивается с многочисленными вызовами, и демократы сомневаются, что Карран справится с такой работой.

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