Монголия подписала инвестиционное соглашение с Францией о сотрудничестве в урановом проекте

CentralAsia (MNG) -

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай назвал историческим подписание инвестиционного соглашения с Францией о разработке уранового месторождения Зөөвч-Овоо. Об этом сообщила пресс-служба монгольского правительства по итогам церемонии подписания документа.

«Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве в урановом проекте имеет историческое значение как второе инвестиционное соглашение Монголии с «третьим соседом». Это Франция — близкий и надежный партнер в Европе», — цитирует сайт правительства главу монгольского кабинета министров.

Оюун-Эрдэнэ добавил, что добыча урана — третий запущенный из 14 мегапроектов страны. По закону о Фонде национального благосостояния (ФНБ) доходы от уранового проекта будут сконцентрированы на счетах граждан в фонде сбережений, который входит в ФНБ.

«В рамках этого проекта будет добыто 68,9 тыс. тонн урана. Проект принесет народу Монголии около 5 млрд долларов прибыли, а 44 млн долларов будут напрямую перечислены в местный фонд развития для поддержки местного населения, образования, здравоохранения и социального развития», — привел данные премьер-министр.

Как передает агентство AFP, с французской стороны документ подписали министр-делегат, ответственный за внешнюю торговлю Франции, Лоран Сен-Мартен и генеральный директор французской промышленной компании Orano Николя Маэс. В офисе Сен-Мартена данное соглашение назвали "важным с точки зрения энергетического суверенитета и стратегической автономии" Франции и рассчитывают, что оно "конкретизирует стремление Франции обеспечить безопасность поставок урана на ближайшие десятилетия". Отмечается, что соглашение подразумевает инвестиции со стороны французской компании в размере 1,6 млрд долларов и фактическое начало разработки в 2027 году.

История уранового проекта

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа подписал инвестиционное соглашение о добыче урана во время своего визита во Францию в 2023 году. Активная реализация проектов и программ по разведке урана шла при помощи инвестиций зарубежных компаний Areva, Cameco и Denison Mines.

Orano, в которой 90% акций принадлежит правительству Франции, инвестировала за 27 лет более $250 млн в проекты по разведке и определению монгольских ресурсов урана.

Были открыты месторождение Дулаан-Уул, запасы которого составляют около 6 тыс. тонн, и Зөөвч-Овоо с подтвержденными запасами в 57 тыс. тонн.

источник: MiddleAsianNews

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