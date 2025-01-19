Трамп хочет дать TikTok 90-дневную отсрочку от запрета в США

CentralAsia (CA) - Трамп намерен предоставить TikTok 90-дневную отсрочку от запрета в США, сообщает BBC.

Избранный президент США заявил, что сделает соответствующее заявление после инаугурации.

«Скорее всего, я продлю на 90 дней — у вас есть продление на 90 дней, как вы, вероятно, знаете. Я буду делать это, пока мы что-нибудь не придумаем», — сказал Трамп в интервью ABC News.

В пятницу Верховный суд США подтвердил закон, запрещающий приложение в США, если владелец TikTok, китайская компания ByteDance не продаст платформу до 19 января. ByteDance отказалась искать покупателя.

В свою очередь, представители TikTok заявили, что при отсутствии гарантий со стороны властей отключат сервис для пользователей из США уже в воскресенье. Руководство компании Oracle, хранящей облачные данные пользователей TikTok в США, готовится к отключению серверов, сообщает Reuters со ссылкой на сайт The Information.