Суд в Южной Корее впервые арестовал действующего президента Юн Сок Еля, подозреваемого в мятеже и злоупотреблении властью

CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, подозреваемый в том, что он является лидером восстания, был арестован 19 января, сообщает агентство «Рёнхап».

Прошло 47 дней с тех пор, как произошел «инцидент, связанный с военным положением 12/3», и четыре дня с тех пор, как он был арестован Управлением по расследованию преступлений высокопоставленных государственных чиновников.

Это первый случай в конституционной истории, когда действующий президент был арестован.

Главный судья Западного окружного суда Сеула Ча Ын Гён накануне выдал ордер на арест президента Юна, который подозревается в том, что он является лидером гражданской войны, злоупотребляет своей властью и препятствует осуществлению своих прав, заявив: «Вызывает опасение, что подозреваемый может уничтожить улики», после допроса подозреваемого перед арестом (проверка ордера по существу)».

Президент Юн обвиняется в сговоре с бывшим министром национальной обороны Ким Ён Хёном с целью вызвать беспорядки с целью нарушения национальной конституции, включая объявление неконституционного и незаконного военного положения 3 декабря .

Несмотря на то, что не было никаких признаков войны, инцидента или эквивалентного чрезвычайного положения в стране, было объявлено неконституционное и незаконное чрезвычайное военное положение, было издано незаконное провозглашение военного положения, запрещающее политическую деятельность Национального собрания, а для блокады были мобилизованы войска и полиция военного положения. Национальное собрание и ввести военное положение. Суть обвинения в том, что оно препятствовало принятию решения об его отмене.

Имеются также обвинения в попытке арестовать и задержать ключевых фигур и сотрудников Национальной избирательной комиссии, которые не отвечают требованиям для ареста, таких как спикер Национальной ассамблеи У Вон Сик, лидер Демократической партии Кореи Ли Джэ Мён и бывший лидер Народной власти. Лидер партии Хан Дон Хун.

Президент Юн лично явился в суд и заявил, что у него не было другого выбора, кроме как объявить военное положение, поскольку на самом деле это было чрезвычайное положение в стране, включая последовательные импичменты членам Государственного совета, и что в Национальном собрании было развернуто лишь минимальное количество войск. с целью поддержания порядка, но суд счел обвинения в мятеже обоснованными, я решил, что это сработает.

Согласно уголовному законодательству, преступление настолько серьезно, что обвинение в руководстве восстанием является тяжким преступлением, караемым смертной казнью, а также тот факт, что всем 10 людям, включая бывшего министра Кима, были предъявлены обвинения в участии в военном положении. по приказу президента Юна также повлияло на выдвижение обвинения.

Кроме того, как заявило Управление по расследованию коррупции, суд, судя по всему, постановил, что существуют опасения по поводу уничтожения улик, поскольку президент Юн сменил свой мобильный телефон примерно во время военного положения и отказался от приложения для обмена сообщениями Telegram.