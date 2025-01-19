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В США заблокировали TikTok
Предыстория: Трамп хочет дать TikTok 90-дневную отсрочку от запрета в США

CentralAsia (CA) -  В США заблокировали TikTok. Сервис прекратил работу из-за запрета, введенного американскими властями.

«Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok», - говорится в уведомлении при попытке зайти в приложение.

Сервис также не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple.

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