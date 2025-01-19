В США заблокировали TikTok
- Азия и мир, общество
- 10:39, 19 января 2025
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CentralAsia (CA) - В США заблокировали TikTok. Сервис прекратил работу из-за запрета, введенного американскими властями.
«Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok», - говорится в уведомлении при попытке зайти в приложение.
Сервис также не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple.
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