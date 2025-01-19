В США заблокировали TikTok

CentralAsia (CA) - В США заблокировали TikTok. Сервис прекратил работу из-за запрета, введенного американскими властями.

«Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok», - говорится в уведомлении при попытке зайти в приложение.

Сервис также не отображается в результатах поиска в магазине приложений Apple.