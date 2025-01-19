В Нигерии не менее 70 человек погибли из-за взрыва бензовоза

CentralAsia (CA) - Как минимум 70 человек погибли в результате взрыва бензовоза на западе Нигерии.

Трагедия произошла из-за ДТП и последующего разлива топлива.

ЧП произошло на автостраде в штате Нигер поблизости от АЗС. Бензовоз примерно с 60 тоннами топлива попал в ДТП и перевернулся, затем подъехал другой и начал перекачивать его содержимое. Вокруг собрались люди, пытавшиеся собрать разлившееся топливо, в этот момент произошел взрыв.

Губернатор штата Нигер Умару Баго в отдельном заявлении сообщил, что неизвестное число людей также получили ожоги различной степени тяжести.

В прошлом году, вскоре после своего избрания, президент Бола Тинубу отменил субсидии на топливо.

Это привело к резкому росту цен на предметы первой необходимости и другие товары, что вызвало протесты.

За 18 месяцев цены на бензин выросли в пять раз. Это привело к тому, что многие были вынуждены рисковать своей жизнью, добывая топливо во время аварий с автоцистернами, которые часто происходят в самой густонаселенной стране Африки.