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Казахстан ограничит вывоз картофеля в третьи страны
// Turmush

CentralAsia (KZ) -  Казахстан ограничит вывоз картофеля в третьи страны.

Запрет вводится на 6 месяцев и введен для стабилизации цен на внутреннем рынке, пишет Zakon.kz.

Из-за возросшего спроса со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана, и высоких экспортных цен, стоимость картофеля выросла в 1,5 раза, с 411 тысяч тонн до 605 тысяч тонн. За последнюю неделю зафиксирован резкий рост цены у экспортоориентированных производителей (со 170 до 270 тенге).

Мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в данном направлении будет находиться под наблюдением.

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