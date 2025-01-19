Казахстан ограничит вывоз картофеля в третьи страны

// Turmush

CentralAsia (KZ) - Казахстан ограничит вывоз картофеля в третьи страны.

Запрет вводится на 6 месяцев и введен для стабилизации цен на внутреннем рынке, пишет Zakon.kz.

Из-за возросшего спроса со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана, и высоких экспортных цен, стоимость картофеля выросла в 1,5 раза, с 411 тысяч тонн до 605 тысяч тонн. За последнюю неделю зафиксирован резкий рост цены у экспортоориентированных производителей (со 170 до 270 тенге).

Мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в данном направлении будет находиться под наблюдением.

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