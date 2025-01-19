Протестующие штурмуют суд Южной Кореи после того, как он продлил срок содержания президента Юна под стражей

CentralAsia (CA) - Сотни сторонников арестованного президента Южной Кореи Юн Сок Ель рано утром в воскресенье штурмовали здание суда после того, как срок его содержания под стражей был продлен, разбивая окна и вламываясь внутрь, что исполняющий обязанности лидера страны назвал невообразимым. Об этом пишет Reuters.

Юн в среду стал первым действующим президентом Южной Кореи, который был арестован, поскольку ему предъявлены обвинения в мятеже, связанном с его ошеломляющим, но недолговечным объявлением военного положения 3 декабря, которое погрузило страну в политический хаос.

Вскоре после того, как суд объявил о своем решении, около 3 часов ночи (18:00 по Гринвичу) в воскресенье, сторонники Юна ворвались в здание, подавив сопротивление спецназа, пытавшегося сдержать их.

Протестующие обстреляли из огнетушителей полицейских, охранявших главный вход, а затем ворвались внутрь, уничтожив офисное оборудование, фурнитуру и мебель, как показали видеозаписи.

Полиция восстановила порядок несколько часов спустя, заявив, что арестовала 46 протестующих, и пообещав разыскать других участников акции.