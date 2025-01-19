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В Узбекистане местами осадки — прогноз погоды на 20 января

CentralAsia (UZ) -  Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 20января с 20 часов 19 января до 20 часов 20 января.

19-22 января по горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно.

ГОРОД ТАШКЕНТ

Переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ночью и утром возможен туман.

Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 10-12° тепла.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН

Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3° мороза -2° тепла, днем 3-8° тепла.

ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 7-12° тепла.

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 7-12° тепла.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, вечером местами возможен небольшой дождь. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 7-12° тепла.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. По горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с.

Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 2-7° тепла.

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