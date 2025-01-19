В Узбекистане местами осадки — прогноз погоды на 20 января

- Узбекистан, погода
- 13:49, 19 января 2025
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CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 20января с 20 часов 19 января до 20 часов 20 января.
19-22 января по горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно.
ГОРОД ТАШКЕНТ
Переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ночью и утром возможен туман.
Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 10-12° тепла.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН
Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3° мороза -2° тепла, днем 3-8° тепла.
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 7-12° тепла.
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 7-12° тепла.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, вечером местами возможен небольшой дождь. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 7-12° тепла.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.
ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ
Переменная облачность, местами снег, возможен туман. По горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с.
Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 2-7° тепла.