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Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу
// БАПОР

CentralAsia (CA) -  Канцелярия Биньямина Нетаньяху объявила, что режим прекращения огня вступает в силу в 11:15 по местному времени.

Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ прекратить военные операции, после того как ХАМАС передал имена трех заложниц, которые будут освобождены в воскресенье:

Ронен Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год).Ожидается, что в течение получаса после старта перемирия в сектор Газа через КПП Керем-Шалом начнут въезжать грузовики с гуманитарной помощью.

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