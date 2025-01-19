Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу

// БАПОР

CentralAsia (CA) - Канцелярия Биньямина Нетаньяху объявила, что режим прекращения огня вступает в силу в 11:15 по местному времени.

Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ прекратить военные операции, после того как ХАМАС передал имена трех заложниц, которые будут освобождены в воскресенье:

Ронен Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год).Ожидается, что в течение получаса после старта перемирия в сектор Газа через КПП Керем-Шалом начнут въезжать грузовики с гуманитарной помощью.