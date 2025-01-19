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В 364 км от Алматы произошло землетрясение

CentralAsia (KZ) -  Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 19 января в 11:30 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение на территории Китая.

Эпицентр землетрясения находился на координатах 41.202° северной широты и 80.387° восточной долготы, 364 км на юго-восток от Алматы.

Согласно данным сейсмологов, расчетная интенсивность землетрясения на территории Казахстана ощутимости не достигла

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