В 364 км от Алматы произошло землетрясение
- Казахстан, происшествия
- 16:50, 19 января 2025
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CentralAsia (KZ) - Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 19 января в 11:30 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение на территории Китая.
Эпицентр землетрясения находился на координатах 41.202° северной широты и 80.387° восточной долготы, 364 км на юго-восток от Алматы.
Согласно данным сейсмологов, расчетная интенсивность землетрясения на территории Казахстана ощутимости не достигла
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