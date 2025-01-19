Число узбекистанцев, умерших в Турции от отравления алкоголем, достигло 17

CentralAsia (UZ) - Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Стамбуле среди граждан Узбекистана достигло 17, ещё 5 человек находятся в больницах, пишет «Газета.Уз».

В генконсульстве Узбекистана предупредили, что несвоевременная госпитализация приводит к необратимым осложнениям.

В больницах Стамбула остаются пять граждан Узбекистана, дипломатическая миссия находится в постоянном контакте с врачами и родными пациентов, говорится в сообщении.

Отмечается, что имеются случаи, когда отравившиеся граждане не обращались в больницу, а пытались вылечиться в домашних условиях по причине дороговизны лечения. В результате наблюдаются такие осложнения, как отказ почек, ухудшение зрения и проблемы с дыханием