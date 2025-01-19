Трамп пообещал 20 января издать указ об отсрочке запрета TikTok в США

CentralAsia (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что 20 января издаст указ об отсрочке запрета TikTok в США.

«Я прошу компании не допустить, чтобы TikTok оставался в тени! В понедельник я издам распоряжение о продлении периода времени до вступления в силу законодательных запретов, чтобы мы могли заключить сделку по защите нашей национальной безопасности. Распоряжение также подтвердит, что ни одна компания, которая помогла предотвратить закрытие TikTok до моего распоряжения, не будет нести никакой ответственности.

Американцы заслуживают того, чтобы увидеть нашу захватывающую инаугурацию в понедельник, а также другие мероприятия и беседы.

Я бы хотел, чтобы Соединенные Штаты владели 50% акций совместного предприятия. Поступая таким образом, мы спасаем TikTok, сохраняем его в надежных руках и даем ему возможность заявить о себе. Без одобрения США TikTok не существует. С нашего одобрения, это стоит сотни миллиардов долларов, а может быть, и триллионы.

Поэтому моя первоначальная идея заключалась в создании совместного предприятия между нынешними владельцами и/или новыми владельцами, при котором США получат 50% акций совместного предприятия, созданного между США и любой покупкой, которую мы выберем», - написал он.