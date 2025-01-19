Посол ФРГ: Трамп может изменить конституционный строй в США

CentralAsia (CA) - Германский посол в Вашингтоне Андреас Михаэлис направил правительству в Берлин конфиденциальный документ, где описывает планы Дональда Трампа на второй срок в Белом доме как программу «максимального разрушения», которая в итоге приведет к «пересмотру конституционного порядка - максимальной концентрации власти в руках президента в ущерб Конгрессу и федеральным штатам», пишет DW.

«Основные демократические принципы и система сдержек и противовесов будут в значительной степени подорваны, законодательная власть, правоохранительные органы и СМИ лишатся независимости и будут использоваться в качестве политического инструмента, а крупнейшие технологические компании получат соуправление государством», - пишет дипломат.

Он отмечает, что центральное место в попытках Трампа реализовать свои планы занимает судебная система, особенно Верховный суд США. По мнению Михаэлиса, контроль над министерством юстиции и ФБР - это ключ к достижению политических и личных целей республиканца, таких как массовые депортации, возмездие предполагаемым врагам и юридическая неприкосновенность.

МИД ФРГ в ответ на запрос агентства dpa заявило, что принципиально не комментирует внутренние документы, но добавило, что Соединенные Штаты являются одним из ближайших союзников Германии. «Американцы проголосовали за президента Трампа на демократических выборах. Мы, конечно, будем тесно сотрудничать с новой администрацией США в интересах Германии и Европы», - заявили в Берлине.