Папа Римский восхваляет возрождение буддизма в постсоветской Монголии

Папа Франциск с монгольской делегацией

CentralAsia (MNG) -

Папа Франциск встретился с делегацией буддистов из Монголии и обсудил вопросы религиозной свободы, юбилейный год Католической церкви и «прочные отношения» между Ватиканом и этой восточноазиатской страной, сообщает VaticanNews.

Папа Франциск похвалил «глубокое религиозное возрождение», которое произошло в Монголии с 1990-х годов.

На встрече в понедельник с делегацией монгольских буддистов Папа Франциск сказал, что страна «вернула себе» свое «богатое религиозное наследие», «возродив традиционные духовные практики и интегрировав их в развитие нации».

С 1921 года до конца 1980-х годов Монголия была однопартийным государством с тесными связями с Советским Союзом, и религия жестоко подавлялась. Буддизм был главной целью репрессий, будучи самой большой религией в стране, которая также является домом для небольшого числа мусульман, шаманистов и христиан.

Папа Франциск с членами делегации

Отношения Святого Престола и Монголии

Папа Римский заявил, что встреча — первая в Ватикане между делегацией монгольских буддистов и Папой Римским — имеет «особое значение» и отражает «дружеские и прочные отношения» между Святейшим Престолом и «благородным народом Монголии».

Делегацию буддистов сопровождал кардинал Джорджо Маренго, апостольский префект Улан-Батора.

В сентябре Папа Франциск посетил Монголию, став первым Папой, посетившим эту страну.

Папа Франциск в Монголии в 2023 году

Юбилейный год

Папа Франциск также отметил, что визит буддистов приходится на Святой год Церкви 2025 года — время «паломничества, примирения и надежды».

«Во времена, отмеченные стихийными бедствиями и человеческими конфликтами», — сказал Папа, — «этот Святой год призывает нас к общей цели построения более мирного мира».

Он также подчеркнул, что религиозные лидеры, каждый из которых придерживается своих собственных учений, несут коллективную ответственность за «отказ от насилия и принятие культуры мира».

В этой связи Папа похвалил буддистов за «приверженность религиозной свободе и диалогу», заявив, что такая «братская солидарность» обогащает монгольское общество так же, как и его растущее материальное благосостояние.

Визит в Рим

Папа завершил свое выступление, заявив, что надеется, что пребывание буддистов в Риме будет «приятным и обогащающим».

Он призвал своих гостей «сохранять и развивать… диалог, братство, религиозную свободу, справедливость и социальную гармонию», а также продолжать укреплять отношения с Католической церковью в Монголии «ради мира и благополучия всех».

источник: MiddleAsianNews

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