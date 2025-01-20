Папа Римский восхваляет возрождение буддизма в постсоветской Монголии

CentralAsia (MNG) -
Папа Франциск встретился с делегацией буддистов из Монголии и обсудил вопросы религиозной свободы, юбилейный год Католической церкви и «прочные отношения» между Ватиканом и этой восточноазиатской страной, сообщает VaticanNews.
Папа Франциск похвалил «глубокое религиозное возрождение», которое произошло в Монголии с 1990-х годов.
На встрече в понедельник с делегацией монгольских буддистов Папа Франциск сказал, что страна «вернула себе» свое «богатое религиозное наследие», «возродив традиционные духовные практики и интегрировав их в развитие нации».
С 1921 года до конца 1980-х годов Монголия была однопартийным государством с тесными связями с Советским Союзом, и религия жестоко подавлялась. Буддизм был главной целью репрессий, будучи самой большой религией в стране, которая также является домом для небольшого числа мусульман, шаманистов и христиан.
Отношения Святого Престола и Монголии
Папа Римский заявил, что встреча — первая в Ватикане между делегацией монгольских буддистов и Папой Римским — имеет «особое значение» и отражает «дружеские и прочные отношения» между Святейшим Престолом и «благородным народом Монголии».
Делегацию буддистов сопровождал кардинал Джорджо Маренго, апостольский префект Улан-Батора.
В сентябре Папа Франциск посетил Монголию, став первым Папой, посетившим эту страну.
Юбилейный год
Папа Франциск также отметил, что визит буддистов приходится на Святой год Церкви 2025 года — время «паломничества, примирения и надежды».
«Во времена, отмеченные стихийными бедствиями и человеческими конфликтами», — сказал Папа, — «этот Святой год призывает нас к общей цели построения более мирного мира».
Он также подчеркнул, что религиозные лидеры, каждый из которых придерживается своих собственных учений, несут коллективную ответственность за «отказ от насилия и принятие культуры мира».
В этой связи Папа похвалил буддистов за «приверженность религиозной свободе и диалогу», заявив, что такая «братская солидарность» обогащает монгольское общество так же, как и его растущее материальное благосостояние.
Визит в Рим
Папа завершил свое выступление, заявив, что надеется, что пребывание буддистов в Риме будет «приятным и обогащающим».
Он призвал своих гостей «сохранять и развивать… диалог, братство, религиозную свободу, справедливость и социальную гармонию», а также продолжать укреплять отношения с Католической церковью в Монголии «ради мира и благополучия всех».
источник: MiddleAsianNews