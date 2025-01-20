Скончался первый президент Монголии Очирбат Пунсалмаа

Очирбат Пунсалмаа

CentralAsia (MNG) -

Ушел из жизни человек, все этапы политического пути которого являются ярким, достойным подражания примером служения своему Отечеству.

Первый Президент Монголии скончался 17 января 2025 года в возрасте 82 лет, пишет MiddleAsianNews.

Очирбат Пунсалмаа родился в 1942 году аймаке Завхан, закончил Горный институт в Ленинграде, работал на предприятиях горнодобывающей промышленности МНР, был заместителем министра и главой министерства топлива и энергетики, министром иностранных дел, министром экономики, председателем Великого Народного хурала. 3 сентября 1990 года избран первым Президентом Монголии, 6 июня 1993 года был переизбран, получив 59,9% голосов избирателей. После истечения срока полномочий в 1997 году ушёл из политики, руководив фондом Очирбата, был членом Конституционного суда Монголии.

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