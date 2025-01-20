Монголия и Турция договорились о создании железнодорожных маршрутов в обход России

CentralAsia (MNG) -

В ходе своего визита в Турцию президент Хурэлсух Ухнаа договорился с Турцией об открытии нового железнодорожного сообщения, соединяющего Европу с Монголией через город Урумчи в китайском Синьцзяне. Это правильный путь и лучшее решение для соединения Монголии с Центральной Азией и далее с Европой.

Достигнута договоренность с Турцией о создании нового грузового маршрута в железнодорожной отрасли в обход России в Европу. Другими словами, речь идет о создании вторых ворот в Европу и Центральную Азию из Монголии. Об этом сообщил министр дорог и транспорта Монголии Дэлгэрсайхан Борхуу.

источник: MiddleAsianNews

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