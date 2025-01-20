Реджеп Тайип Эрдоган совершит ответный визит в Монголию в этом году

CentralAsia (MNG) -

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Монголию с ответным визитом. Такое заявление сделала министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх.

«Состоится заседание монголо-турецкой межправительственной комиссии по организации ответного визита президента Турции в Монголию», — глава МИД Монголии.

Продолжается государственный визит Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в страну по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Результатом этого визита стало повышение уровня отношений и достигли стратегического партнерства. Можно сказать, что отношения между двумя странами значительно углубляются, сотрудничество осуществляется во всех сферах: политической, экономической, культурной и гуманитарной. За 55 лет дипломатических отношений с Турцией мы постоянно развивали наши отношения. Сегодня отношения между двумя странами достигли наивысшего уровня. Президент Турции также сообщил, что в этом году посетит Монголию и совершит ответный государственный визит. Крайне важно, чтобы президент Турции совершит ответный визит в столь короткий срок. Это значит, что мы ускорим реализацию того, о чем мы договорились и что обсудили. Скоро состоится заседание межправительственной комиссии. Министр иностранных дел Турции первым посетит нашу страну и будет готовиться к визиту президента страны. Другими словами, подготовка к визиту президента Турции в Монголию началась вчера. Президенты двух стран также провели встречу в формате тет-а-тет и достигли политических договоренностей», — заявила Батцэцэг Батмөнх.

источник: MiddleAsianNews

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