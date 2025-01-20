Хваса, певица корейской группы Mamamoo, приезжает в Монголию с концертом

CentralAsia (MNG) -

Ан Хеджин, более известная под сценическим псевдонимом Хваса — южнокорейская певица, автор песен и рэперша приедет в Улан-Батор, чтобы выступить на концерте Rosedust.

Она примет участие в концерте Rosedust, организованном «333 Entertainment», в котором примут участие такие артисты, как рэпер Kisum, монгольские певицы Uka, Mrs.M, Magnet Brain, Nene, Amra, Mvchi, Babynna и Namone.

Концерт состоится 15 февраля этого года на Steppe Arena в Улан-Баторе.

Хваса является рэпершей и вокалисткой гёрл-группы Mamamoo. Сольную карьеру Хваса начала в феврале 2019 года с выходом дебютного цифрового сингла Twit. Её песня Maria обрела большой успех.

Хваса родилась 23 июля 1995 года в Чонджу. У неё в семье, помимо родителей, есть две старшие сестры. Семья была очень бедной, и основные финансовые расходы брал на себя дядя (умер в сентябре 2017 года). В средней школе Хваса познакомилась с Хвиин, своей будущей одногруппницей. Окончила старшую школу исполнительных искусств Вонгван.

В Корее Хваса считается секс-символом и признаётся одной из самых сексуальных девушек-айдолов на сцене наряду с Хёной, Хёлин из Sistar, Чоа из AOA.

В декабре 2018 года Хваса выступила на ежегодной музыкальной премии Mnet Asian Music Awards в Японии, и её выступление подверглось жёсткой критике в социальных сетях за чрезмерную сексуальность и пошлость.

После участия в телешоу индивидуальный рейтинг Хвасы вырос, в результате чего с июня 2018 года она стабильно держится в топ-10.

источник: MiddleAsianNews

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