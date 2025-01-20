United запускает новый маршрут в Монголию

CentralAsia (MNG) -

Авиакомпания начнет обслуживание весной.

Авиакомпания United запланировала долгожданный новый рейс в Улан-Батор (Монголия), о котором впервые было объявлено в октябре 2024 года.

По данным Aeroroutes, авиакомпания начнет выполнять внутриазиатские рейсы 1 мая 2025 года. Рейсы будут выполняться три раза в неделю на самолете Boeing 737-800.

Рейс United 7 вылетает из Токио (аэропорт Нарита) в 16:30 и прибывает в Улан-Батор в 20:55 по местному времени. Обратный рейс United 6 вылетает из Монголии в 09:55 и прибывает в Токио в 15:45 по местному времени.

Базирующийся в Чикаго перевозчик становится первой американской авиакомпанией, выполняющей регулярные рейсы в Монголию.

Этот новый маршрут пополняет список более экзотических предложений перевозчика, включая Ньюарк (Нью-Джерси) — Нуук (Гренландия), который также планируется запустить в конце этого года.

источник: MiddleAsianNews

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