Укрепление деловых связей между Монголией и Соединенными Штатами, — The Diplomat

CentralAsia (MNG) -

Сегодня, 20 января избранный президент Дональд Трамп начнет свой второй срок в Белом доме. Как вступающий в должность президент, политика Трампа в отношении Монголии в частности и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом, вероятно, будет продиктована деловыми связями и личными отношениями. За время правления Байдена отношения Монголии и США расширились; однако у американского бизнеса появилось больше возможностей выйти на рынок Монголии.

Когда в 2021 году президент США Джо Байден вступил в должность, инвестиционный ландшафт Монголии представлял собой сочетание возможностей и проблем для иностранного бизнеса. Для американских инвесторов и предприятий Монголия рассматривалась как прибыльное направление, но некоторые ключевые барьеры сохранялись. Продвигая американский бизнес в Монголии, Американская торговая палата в Монголии (AmCham) последовательно отстаивала Монголию как инвестиционное направление, подчеркивая ее стратегический потенциал и способствуя двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству.

Во время правления администрации Байдена Монголия и США продолжали укреплять деловые механизмы между Улан-Батором и Вашингтоном, но улучшение инвестиционного климата оставалось важнейшей задачей. В ответ на сложный инвестиционный климат AmCham играет активную роль и тесно сотрудничает с политиками, выступая за реформы, которые поддерживают интересы бизнеса в США.

С 2014 года AmCham проводит американскую торговую миссию Doorknock Mission, призванную побудить руководителей бизнеса из Монголии к взаимодействию с рядом высокопоставленных политиков в Вашингтоне, округ Колумбия. Эти политические диалоги способствуют совместной пропаганде Монголией и США свободной рыночной экономики, ориентированной на частный сектор, в целях привлечения инвестиций. Благодаря Doorknock AmCham облегчила связи с ключевыми финансовыми институтами, такими как «Американская корпорация по финансированию международного развития» (U.S. International Development Finance Corporation, DFC - прим. MiddleAsianNews.) и Export-Import Bank. Эти усилия открывают прямой доступ к американскому финансированию для предприятий, предпринимательских проектов, принадлежащих женщинам, финтеха, финансовых услуг и телекоммуникаций.

Более того, в 2023 году AmCham представила более 80 подробных комментариев по предлагаемым поправкам к Закону об инвестициях и теперь возглавляет рабочую подгруппу в сотрудничестве с канцелярией заместителя премьер-министра по проведению комплексных правовых реформ. Другие ключевые инициативы включают участие в правительственных консультациях по укреплению правовой базы прямых иностранных инвестиций, запуск государственной кампании по продвижению прямых иностранных инвестиций и организацию дискуссий, таких как заседание комиссии по заявлению Государственного департамента США об инвестиционном климате за 2022 год.

Будучи стратегическими партнерами, Монголия и США расширили крупные проекты, такие как Соглашение корпорации «Вызовы тысячелетия» (MCC). Выделение MCC 462 млн долларов направлено на решение острых проблем с водоснабжением в Улан-Баторе, столице Монголии. По состоянию на сентябрь 2024 года на проекты было выделено $305,5 млн (87,3% гранта). В качестве совместных усилий правительство Монголии обязалось выделить до $111,8 млн на поддержку этих инвестиций.

Крупные инвестиции и проекты, такие как MCC, подчеркивают приверженность США решению неотложных социальных и экономических проблем Монголии. Как выразилась AmCham, «MCC Compact не только улучшает необходимую инфраструктуру, но и укрепляет более широкое партнерство США и Монголии».

14 января 2024 года DFC одобрил кредит в размере 150 миллионов долларов для Монгольской ипотечной корпорации (MIK). По данным посольства Монголии в Вашингтоне, «Эти инвестиции направлены на поддержку женщин-заемщиков и домохозяйств с низким и средним уровнем дохода, с основной целью повышения доступности жилья в Монголии».

Помимо этих примеров финансовой помощи, одним из главных достижений отношений Монголии и США при администрации Байдена стало Соглашение об открытом небе 2023 года, которое позволит осуществлять прямые авиарейсы с мая 2025 года.

Несмотря на эти позитивные тенденции, в период правления администрации Байдена существенного увеличения прихода американских предприятий в Монголию не наблюдалось. Вместо этого General Electric, крупная американская корпорация, закрыла свой офис в Улан-Баторе. Американские инвесторы неоднократно указывали на бюрократическую неэффективность, непредсказуемые изменения в регулировании и длительные процессы разрешения споров как на основные проблемы при выходе и работе на монгольском рынке. Кроме того, индекс коррупции в Монголии за последние два года не улучшился.

Другим серьезным препятствием, по мнению AmCham, является то, что инвестиции Монголии в определенной степени закрыты для американского бизнеса. Для создания предприятий иностранным инвесторам требуются минимальные инвестиции в размере 100 000 долларов США, в отличие от монгольских предприятий, для которых такой порог не установлен. Кроме того, право собственности на землю имеют только граждане Монголии, а иностранные инвесторы ограничены правами на возобновляемое использование.

Более того, хотя в теории регистрация предприятий была упрощена и появились положения, позволяющие иностранным предприятиям, в том числе компаниям США, завершить процесс в режиме онлайн через Государственное регистрационное управление, реализация оставляет желать лучшего. Многие американские бизнесмены считают, что этот процесс не только осложнен бюрократическими проволочками, но и по-прежнему требует огромного объема ручной работы с документами, проверок и утверждений, которые часто занимают недели или месяцы.

Закрытие бизнеса — еще более сложная задача, на преодоление административных и судебных препон зачастую уходит от 18 до 24 месяцев. Несоответствия в регулировании на провинциальном и муниципальном уровнях, усугубляемые отсутствием опыта у инспекторов, еще больше осложняют деятельность.

Хотя стратегическое положение Монголии и ее богатые природные ресурсы открывают огромные возможности для инвестиций и бизнеса, существуют внутренние проблемы, которые правительство может решить. Такие проблемы, как непредсказуемость регулирования, коррупция, бюрократия и слабость судебной системы, остаются значительными препятствиями. Решая эти проблемы — посредством повышения прозрачности, оптимизации процессов и согласованности регулирования — традиционные и развивающиеся секторы Монголии могут извлечь выгоду из инвестиций и возможностей для бизнеса.

Для Монголии приходящая администрация Дональда Трампа может стать новым стартом. Президент, подписавший стратегическое партнерство США с Монголией в 2019 году, сыграет ключевую роль в укреплении инвестиционных профилей и расширении деловых возможностей между двумя странами.

Поскольку Монголия стремится диверсифицировать свой экспорт и инвестиционные направления, такие развивающиеся секторы, как сети быстрого питания, магазины товаров повседневного спроса, производство органических продуктов и предметов роскоши из кашемира, могут выиграть от деловых связей с США.

В Соединенных Штатах традиционные отрасли Монголии, такие как производство кашемировой одежды и сельское хозяйство, демонстрируют большие перспективы; такие бренды, как Gobi и Quince, успешно вышли на рынок США.

В деловых и инвестиционных отношениях между Монголией и США во время администрации Байдена произошли важные изменения, но они также были смягчены проблемами инвестиционного климата Монголии. AmCham последовательно поддерживала инициативы, которые соответствуют приоритетам развития США в Монголии. С приходом новой администрации в Овальный кабинет крайне важно отстаивать инвестиции в инфраструктуру, реформы делового климата и проекты устойчивого развития.

авторы: Болор Лхаажав, Эгиймаа Цолмонбаатар и Адъяа Оюунгэрэл

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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