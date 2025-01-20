36,7 млн ​​тонн угля продано в рамках 859 сделок через МФБ в 2024 году

CentralAsia (MNG) - На заседании Постоянного комитета по экономике Великого Государственного Хурала Монголии 15 января 2025 года министр промышленности и минеральных ресурсов Туваан Цэвэгдорж представил доклад об информировании местного населения о выдаче лицензий на разведку полезных ископаемых, преимуществах горнодобывающего сектора, а также о продолжающихся усилиях по повышению стоимости минеральной продукции и деятельности горнодобывающей биржи.

Министр Туваан Цэвэгдорж представил обзор деятельности биржи горнодобывающей промышленности. Закон о бирже горнодобывающей промышленности вступил в силу 30 июня 2023 года. С его реализацией в 2023 году через Монгольскую фондовую биржу было продано в общей сложности 14,9 млн тонн угля и 604,8 тыс. тонн железного концентрата, что принесло общий доход в размере 2,1 млрд долларов США и дополнительный доход в размере 155,3 млн долларов США за счет роста цен. В 2024 году было совершено в общей сложности 859 сделок, в ходе которых было продано 36,7 млн ​​тонн угля, 2,9 млн тонн железной руды и концентрата, 17,6 тыс. тонн плавикового шпата и 6 тыс. тонн медного концентрата, что принесло общий доход в размере 16,26 трлн тугриков.

Кроме того, министр Туваан проинформировал о выдаче лицензий на разведку полезных ископаемых. Согласно Закону о полезных ископаемых 1994 года, лицензии на разведку изначально выдавались по заявке, затем в 1997-2006 годах физическим и юридическим лицам также по заявке. С 2006 года лицензии выдавались как по конкурсным торгам, так и по заявке, а с 2014 года — по заявке и по конкурсным торгам. Поправка к Закону 2017 года предусматривала, что лицензии на разведку могут выдаваться только по конкурсным торгам на территориях, определенных правительством. В 2010 году был принят Закон о запрете выдачи лицензий на разведку, в результате чего в период с 2010 по 2014 год лицензии не выдавались.

После вступления в силу пересмотренного Закона конкурсные торги на получение лицензий на разведку были включены в Закон о полезных ископаемых. В соответствии с поправками была утверждена процедура отбора, при этом лицензии на разведку выдавались до апреля 2024 года. По состоянию на 2024 год 74 процента территории Монголии были закрыты для разведки и эксплуатации. Правительство Монголии выделило 8,4 миллиона гектаров, а в 2023 году — 8,6 миллиона гектаров, что в общей сложности составляет 17 миллионов гектаров, в качестве доступных для разведки. По состоянию на 16 декабря 2024 года имелось 2726 действующих лицензий, из которых 981 — это лицензии на разведку и 1632 — лицензии на эксплуатацию, охватывающие 4,38 процента территории страны. В период с 2018 по 2024 год было выдано 533 лицензии на разведку на конкурсной основе, что принесло в государственный бюджет 177 миллиардов тугриков.

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