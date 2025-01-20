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Израиль и ХАМАС обменялись заложниками: Три израильтянки освобождены в обмен на 90 палестинцев
Боевики ХАМАС передают израильских заложниц Красному Кресту. Площадь Сарая, Газа, 19 января 2025 года
Боевики ХАМАС передают израильских заложниц Красному Кресту. Площадь Сарая, Газа, 19 января 2025 года

CentralAsia (CA) -  Палестинская группировка ХАМАС 19 января передала трех заложниц, захваченных в Израиле полтора года назад, Международному комитету Красного Креста (МККК), передает Al Arabiya.

Переданы три израильтянки: Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год).

В свою очередь, Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с движением ХАМАС, сообщила израильская служба тюрем, передает Times of Israel.

По информации газеты, среди освобожденных из-под стражи палестинских заключенных — 70 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, а также 12 мужчин, среди которых восемь — несовершеннолетние. Все они были осуждены за преступления против безопасности Израиля.

Как пишет Times of Israel, заключенных сначала доставили в тюрьму «Офер», где правоохранители проверили их личности, а врачи провели медицинское обследование. Среди заключенных — 78 жителей Западного берега, их выпустили на контрольно-пропускном пункте Бейтуния, рядом с тюрьмой «Офер».

Среди заключенных — 78 жителей Западного берега, освобожденных на контрольно-пропускном пункте Бейтуния возле тюрьмы Офер. Еще 12 жителей Восточного Иерусалима доставили обратно в город и отпустили домой из следственного изолятора Русского подворья.

В ходе первого этапа соглашения о прекращении огня Израиль планирует освободить в общей сложности около 2 тыс. заключенных палестинцев. Израиль и ХАМАС подписали соглашение 17 января при содействии США и Катара. Группировка в рамках договора отпустит из плена 33 человека. Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу 19 января.

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