Израиль и ХАМАС обменялись заложниками: Три израильтянки освобождены в обмен на 90 палестинцев

Боевики ХАМАС передают израильских заложниц Красному Кресту. Площадь Сарая, Газа, 19 января 2025 года

CentralAsia (CA) - Палестинская группировка ХАМАС 19 января передала трех заложниц, захваченных в Израиле полтора года назад, Международному комитету Красного Креста (МККК), передает Al Arabiya.

Переданы три израильтянки: Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год).

В свою очередь, Израиль освободил первую группу из 90 палестинских заключенных в рамках соглашения с движением ХАМАС, сообщила израильская служба тюрем, передает Times of Israel.

По информации газеты, среди освобожденных из-под стражи палестинских заключенных — 70 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, а также 12 мужчин, среди которых восемь — несовершеннолетние. Все они были осуждены за преступления против безопасности Израиля.

Как пишет Times of Israel, заключенных сначала доставили в тюрьму «Офер», где правоохранители проверили их личности, а врачи провели медицинское обследование. Среди заключенных — 78 жителей Западного берега, их выпустили на контрольно-пропускном пункте Бейтуния, рядом с тюрьмой «Офер».

Среди заключенных — 78 жителей Западного берега, освобожденных на контрольно-пропускном пункте Бейтуния возле тюрьмы Офер. Еще 12 жителей Восточного Иерусалима доставили обратно в город и отпустили домой из следственного изолятора Русского подворья.

В ходе первого этапа соглашения о прекращении огня Израиль планирует освободить в общей сложности около 2 тыс. заключенных палестинцев. Израиль и ХАМАС подписали соглашение 17 января при содействии США и Катара. Группировка в рамках договора отпустит из плена 33 человека. Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу 19 января.