Лукашенко помиловал более 20 осужденных по экстремистским статьям

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CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал еще 23 человека, осужденных по статьям об экстремизме. Они написали прошения о помиловании, «признали свою вину и раскаялись», сообщает его пресс-служба.

Имена помилованных не приводятся. От отбывания наказания освобождены три женщины и 20 мужчин. Среди помилованных 13 человек старше 50 лет, у 14 есть хронические заболевания, у 12 есть дети. Данное решение «принято исходя из принципов гуманизма», добавили в пресс-службе Лукашенко.

20 ноября 2024 года президентом Беларуси помилованы 32 гражданина страны, осужденных за преступления экстремистского характера. В списке помилованных было восемь женщин и 24 мужчины. В общей сложности с августа прошлого года Александр Лукашенко подписал пять указов о помиловании 159 осужденных.