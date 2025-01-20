Президент Грузии помиловал более 600 заключенных

Михаил Кавелашвили

CentralAsia (CA) - Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 613 заключенных в честь праздника Крещения Господня. Он не указал, за что были осуждены заключенные.

«В связи с православным христианским праздником Крещения Господня я, используя конституционные полномочия, помиловал 613 заключенных. Помилованным предоставляется возможность вернуться в свои семьи и стать полноценными членами общества»,— написал Кавелашвили на своей странице в Facebook.

Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии 29 декабря. Бывший президент страны Саломе Зурабишвили отказалась признать легитимность выборов главы государства и заявляла, что не снимет с себя полномочия и не покинет резиденцию президента. После вступления Кавелашвили в должность Зурабишвили покинула президентский дворец.