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Число жертв взрыва бензовоза в Нигере выросло до 86
Предыстория: В Нигерии не менее 70 человек погибли из-за взрыва бензовоза

CentralAsia (CA) -  Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 86, сообщает местная газета This Day Live со ссылкой на генерального директора Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба Ара.

По его словам, 80 тел похоронили в ночь с 18 на 19 января, пять жертв увезли родственники погибших, чтобы похоронить их в городе. Судьба еще одного погибшего неизвестна.

Взрыв произошел 18 января. По данным нигерийского Национального агентства по чрезвычайным ситуациям (NEMA), на скоростной трассе Абуджа — Кадуна около заправки Баддеги произошла авария: на бок перевернулась автоцистерна. Для того чтобы откачать бензин, на место приехала еще одна машина.

Однако во время откачки топливо попало на генератор, который использовался для питания процесса перекачки, из-за чего произошел взрыв и начался пожар.

В Федеральном корпусе безопасности дорожного движения (FRSC) страны сообщили, что большая часть погибших — люди, которые после аварии и разлива бензина прибежали на место происшествия, чтобы собрать топливо. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает издание This Day Live.

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