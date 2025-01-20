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Украина не сможет выиграть войну в обороне, - главком ВСУ Сырский
Александр Сырский
Александр Сырский

CentralAsia (CA) -  Украина не сможет выиграть войну, находясь в обороне. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский, передает «Страна.ua».

«Знаете, сколько бы вы не оборонялись, вы все равно будете отступать. И мы вынуждены держать оборону и концентрировать свои силы, фактически держать вдоль этой линии фронта», - сказал Сырский в эфире телемарафона.

Также он заявил, что Украина не имеет средств, чтобы защититься от ракет "Орешник".

«Это угроза, и в настоящее время лишь немногие системы противовоздушной обороны могут ее перехватить», - сказал Сырский.

На вопрос, есть ли у ВСУ такие системы, главком заявил, что «к сожалению, у нас их пока нет, но мы должны сделать всё, чтобы они появились».

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