Документы об убийстве бывшего президента США Кеннеди будут рассекречены, - Трамп

CentralAsia (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть для общественности секретные документы. В частности, касающиеся убийства 35-го президента Джона Кеннеди. Об этом Трамп сказал 19 января в Вашингтоне на Capital One Arena, выступая на митинге перед своей инаугурацией.

«Мы откроем многие документы. В частности об убийстве президента Джона Кеннеди и его брата Роберта Кеннеди, а также доктора Мартина Лютера Кинга», - сказал Трамп.

Он добавил, что «все эти документы будут обнародованы».

Джон Кеннеди — 35-й президент США, был избран в 1961 году. Спустя два года, 22 ноября 1963 года, был застрелен во время официального визита в Даллас, штат Техас. В момент следования президентского кортежа по улицам города послышались выстрелы — в президента попали дважды. Кеннеди скончался через полчаса, несмотря на усилия медиков.

Мартин Лютер Кинг — известный афроамериканский баптистский проповедник, лидер Движения за гражданские права чернокожих в США; за важный вклад в демократизацию американского общества в 1964 году получил Нобелевскую премию мира. Он был убит в Мемфисе, штат Теннесси, 4 апреля 1968 года, в возрасте 39 лет.