Власти Татарстана и Калужской области РФ сообщили об атаках дронов на предприятия

CentralAsia (CA) - Минувшей ночью и утром украинские беспилотники атаковали промышленные предприятия в Татарстане и Калужской области РФ, сообщили власти этих регионов. О том, что это за предприятия, не сообщается.

«Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены. Жертв и разрушений нет. Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий», — сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова, добавив, что все предприятия работают в штатном режиме.

Местные жители сообщали, в частности, о взрывах в Авиастроительном районе Казани, где находится несколько крупных предприятий авиапромышленности.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша также сообщил об атаке на одно из предприятий, где в результате возникло возгорание.

«На окраине Калуги обломки БПЛА упали на территорию предприятия. Возникшее незначительное возгорание оперативно ликвидировано силами спасательных служб. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Об атаке беспилотников на Казань ранее сообщала городская мэрия. Росавиация также вводила ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска.

Минобороны России утром отчиталось о 31 сбитом за ночь беспилотнике, в том числе 14 в Брянской, шести — в Калужской, по три — в Белгородской и Курской, по два — в Рязанской и Орловской областях, а также одном сбитом дроне в Татарстане.