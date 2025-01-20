«В какой момент вы лгали?»: Великий переворот в поведении гендиректора по поводу Трампа обрушился на Давос, - Bloomberg

Иллюстрация Дины Со'Отех

CentralAsia (CA) - Казалось, что холод отступил над Швейцарскими Альпами, куда генеральные директора съезжаются каждый январь, чтобы пообщаться, разбогатеть и глубоко задуматься, пишет Bloomberg.

Элита, собравшаяся в Давосе, курортном городе, который ассоциируется с богатством и властью, вздохнула с облегчением: наконец-то мы покончили с Дональдом Трампом.

Ну да. Четыре года спустя частные самолеты возвращаются в Давос, а Трамп возвращается в Белый дом.

Человек из Давоса, термин, которым называют богатых участников Всемирного экономического форума, любит большие идеи. И в этом году есть новый: примите Трампа, и быстро, с головокружительным рвением.

Почему? Бизнес.

«Я вспоминаю, что произошло, когда Наполеон бежал с Эльбы», — сказал Ллойд Бланкфейн, бывший многолетний руководитель Goldman Sachs Group Inc., сравнив перестройку руководства со старой историей о том, как французские газеты изменили свою позицию в 1815 году. Сначала они описывали Наполеона как «монстра» и «людоеда». Когда он приближался к Парижу, газеты объявили о прибытии «Его Величества».

«И, кстати, — сказал Бланкфейн, — Трампу, возможно, даже понравится сравнение с Наполеоном».

Народ приветствует Наполеона по возвращении в Париж после изгнания с Эльбы в 1815 году.

Давос, собор глобализма, был добр к своим истинным верующим. Со времени первой встречи в 1971 году поколения посетителей Давоса — главы государств, миллиардеры-хедж-фондировщики, технологические магнаты и многие другие — были обогащены и наделены силой благодаря его евангелию глобализации. Со своего насеста на Волшебной горе они беспокоились о растущем неравенстве из-за закусок и о выбросах углерода из мягкого кожаного комфорта Learjets.

Теперь, с возвращением Трампа, многие, похоже, готовы сделать все возможное, чтобы защитить и продвинуть свои интересы. Если это означает отказ, по крайней мере на время, от некоторых идей, прославляемых в Давосе, пусть так и будет. Шуметь о равенстве, разнообразии и острой необходимости изменения климата, возможно, придется подождать.

Трамп предлагает задать вопрос во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 22 января 2020

«Это что-то вроде: «Ладно, в котором часу вы лгали?»», — сказал Том Глосер, постоянный член советов директоров таких корпораций, как Morgan Stanley и Merck & Co. Inc., о резкой перемене.

Некоторые генеральные директора, безусловно, «чувствуют облегчение, что им больше не нужно надевать маску», — сказал Глосер, постоянный посетитель Давоса и критик Трампа. «Их поведение и заявления, возможно, приближают их к их истинному я».

После того, как Трамп впервые вошел в Белый дом, американские руководители выстроились в очередь, чтобы поздравить его и заискивать. На этот раз многие не ждут дня инаугурации: они заранее пресмыкаются или, как Марк Цукерберг, возможно, раскрывают свое истинное «я». Недавно Цукерберг включил друга Трампа Дану Уайта, босса Ultimate Fighting Championship, в совет директоров своей Meta Platforms Inc.

Взяв пример с прошлого и будущего президента, Цукерберг посетовал на недостаток «мужской энергии» в компаниях. 40-летний мужчина впервые получил известность благодаря программе, которая оценивала студентов по их внешности, прежде чем основать Facebook. Он также устроит вечеринку в честь инаугурации Трампа вместе с мегадонором Республиканской партии Мириам Адельсон.

С возвращением Трампа руководители высшего звена почти везде чувствуют перемены в настроении. «Работа бизнесмена заключается не в том, чтобы менять мир, а в том, чтобы справляться с ним», — сказал Уилбур Росс, миллиардер, занимающийся частными инвестициями, который был министром торговли в первом кабинете Трампа. Росс сказал, что он призвал Трампа поехать в Давос в 2018 году, чтобы лучше узнать лидеров бизнеса, которые там появятся. Президент продолжил свой визит в 2020 году, в ходе которого он встретился с тогда еще подростком-климатическим активистом Гретой Тунберг. В этом году он планирует выступить с виртуальным обращением.

Дональд Трамп и Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

«Все прилагают большие усилия, чтобы встать в один ряд с Трампом», — сказал Росс.

Эти новые реалии отражаются в международном масштабе в Давосе, центре корпоративных модных словечек, где такие фразы, как «капитализм заинтересованных сторон» и «социальная инклюзия» приобрели мировую известность. И где постоянно фигурируют такие термины, как глобализация, устойчивость и совместная работа. Тема конференции 20-24 января: «Сотрудничество для интеллектуального века».

Еще до того, как Трамп поднял правую руку, растущий список американских компаний, от McDonald's Corp. до Walmart Inc., свернули инициативы по разнообразию, справедливости и инклюзивности под давлением справа. Шесть крупнейших банков США вышли из спонсируемого ООН альянса «чистый ноль», который должен был помочь сократить выбросы углерода, перегревающие планету. В пятницу Федеральная резервная система вышла из глобальной коалиции центральных банков, изучающей климатические риски для финансовой системы, заявив, что она зашла слишком далеко в своей миссии.

После своей инаугурации в 2017 году Трамп созвал множество генеральных директоров в Белый дом для якобы политических саммитов перед прямой трансляцией по телевидению. Многие из них насмехались над ним, прежде чем он добрался до Овального кабинета. Президент попросил Джеффа Иммельта, тогдашнего главу General Electric Co., рассказать собравшимся руководителям о том, как он, Трамп, сделал хоул-ин-ин-он. Он пробормотал «хороший суп» Дениз Моррисон, генеральному директору Campbell's Soup Co. И в знак хаоса, который сопровождал Трампа 1.0, генеральный директор United Technologies Грег Хейс остался стоять у ворот Белого дома под дождем, потому что они исключили его имя из списка гостей.

Трамп беседует с генеральным директором General Motors Мэри Баррой во время приема генеральных директоров в Белом доме в Вашингтоне, округ Колум

В эти дни процессия генеральных директоров уже направилась в Мар-а-Лаго, резиденцию Трампа и частный клуб в Палм-Бич. Среди недавних посетителей: Сатья Наделла из Microsoft Corp., Тим Кук из Apple Inc. и глава Coca-Cola Co. Джеймс Куинси.

«Они понимают, что он человек, который болезненно реагирует на критику и восприимчив к лести», — сказал Джефф Зонненфельд, известный специалист по связям с общественностью в Йельской школе менеджмента, который приехал в Палм-Бич на встречу очень богатых выпускников Йельского университета.

Ford Motor Co. и Bank of America Corp., осудившие нападение на Капитолий США сторонниками Трампа в январе 2021 года, теперь входят в число тех, кто вносит свой вклад в инаугурацию Трампа, которая, как ожидается, станет самой дорогостоящей в истории. Джефф Безос и Сэм Альтман лично жертвуют 1 миллион долларов или больше.

«Трамп ожидает, что вы броситесь к его ногам и преклоните колени», — сказал Джон Коффи, профессор ценных бумаг в юридической школе Колумбийского университета.

Вивек Рамасвами , активист, выступающий против «проснувшегося» движения, однажды охарактеризовал Всемирный экономический форум как «проснувшийся Ватикан», а его основателя Клауса Шваба — как «святого покровителя проснувшегося движения». Для Рамасвами завсегдатаи Давоса, такие как Куинси из Coca-Cola, были «кардиналами».

Трамп прибыл на гала-вечер Института политики Америки, состоявшийся в Мар-а-Лаго, где ряд генеральных директоров встретились с Трампом, 14 н

В этом месяце, спустя четыре года после того, как компания Coca-Cola опубликовала заявление, в котором осудила нападение на Капитолий как «оскорбление идеалов американской демократии», Куинси лично вручил Трампу особый подарок, который назвал первой в истории «бутылкой диетической колы в честь инаугурации президента».

Представитель Трампа опубликовал фотографию, запечатлевшую этот момент: Трамп, 45-й и вскоре ставший 47-м президентом США, и Куинси, хранитель корпоративного символа США, известного во всем мире, широко улыбаются в камеру.