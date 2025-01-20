В Казахстане с 5 апреля мопеды официально приравняют к автомобилям

CentralAsia (KZ) - МВД Казахстана напоминает, что с 5 апреля 2025 года мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам.

Для использования мопедов необходимы следующие документы:

регистрация в полиции;

водительское удостоверение категории А1, А или В;

технический осмотр;

страховка гражданской ответственности.

Для регистрации необходимо обратиться в СпецЦОН по месту жительства с документами:

удостоверение личности (можно в электронном виде);

технический документ или характеристики мопеда.

После этого нужно заполнить заявление, пройти осмотр мопеда и оплатить госпошлины.

В октябре 2024 года Токаев подписал поправки по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

По новым правилам все мопеды в Казахстане обяжут регистрировать, а их водителей - получить права.

Ранее в стране должны были регистрировать только мопеды, скорость которых превышала 50 километров в час, теперь на учет поставят все мопеды, а неучтенных сейчас 80 тысяч.

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