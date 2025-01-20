В Казахстане с 5 апреля мопеды официально приравняют к автомобилям

CentralAsia (KZ) - МВД Казахстана напоминает, что с 5 апреля 2025 года мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам.
Для использования мопедов необходимы следующие документы:
- регистрация в полиции;
- водительское удостоверение категории А1, А или В;
- технический осмотр;
- страховка гражданской ответственности.
Для регистрации необходимо обратиться в СпецЦОН по месту жительства с документами:
- удостоверение личности (можно в электронном виде);
- технический документ или характеристики мопеда.
После этого нужно заполнить заявление, пройти осмотр мопеда и оплатить госпошлины.
В октябре 2024 года Токаев подписал поправки по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
По новым правилам все мопеды в Казахстане обяжут регистрировать, а их водителей - получить права.
Ранее в стране должны были регистрировать только мопеды, скорость которых превышала 50 километров в час, теперь на учет поставят все мопеды, а неучтенных сейчас 80 тысяч.