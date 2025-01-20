Россия за ночь запустила по Украине 141 беспилотник, 93 сбили, - ВСУ

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы РФ в ночь на 20 января атаковали регионы Украины ударными дронами типа «Шахед», сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным украинских военных, с 19:00 (по местному времени) 19 января российские силы запустили 141 беспилотник «Шахед» и дроны-имитаторы разных типов.

К 8:00 20 января украинские военные сбили 93 беспилотника в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях, заявило командование Воздушных сил ВСУ. Кроме того, 47 дрона были «локационно потеряны без негативных последствий», а два из них «улетели в РФ».