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В Китае мужчина из-за развода устроил наезд на толпу людей, где погибли 35 человек: Его казнили
Предыстория: В Китае мужчина из-за развода устроил наезд на толпу: 35 погибших, 43 раненых

CentralAsia (CA) -  Суд в китайском городе Чжухай привёл в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, который в ноябре прошлого года протаранил толпу на автомобиле. Погибли 35 человек, 43 пострадали.

«Народный суд средней ступени города Чжухай в провинции Гуандун 20 января привёл в исполнение смертный приговор в отношении Фань Вэйцю», — цитирует сообщение Sinchew.

Как отмечается, мужчина решил наехать на людей, чтобы «выплеснуть злобу» из-за развода с женой и проблемами с разделом имущества.

Приговор о смертной казни суд вынес в декабре прошлого года.

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