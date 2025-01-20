В Китае мужчина из-за развода устроил наезд на толпу людей, где погибли 35 человек: Его казнили
- Азия и мир, общество
- 14:39, 20 января 2025
- Просмотров: 621
- Обновлено: 14:41, 20 января 2025
CentralAsia (CA) - Суд в китайском городе Чжухай привёл в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, который в ноябре прошлого года протаранил толпу на автомобиле. Погибли 35 человек, 43 пострадали.
«Народный суд средней ступени города Чжухай в провинции Гуандун 20 января привёл в исполнение смертный приговор в отношении Фань Вэйцю», — цитирует сообщение Sinchew.
Как отмечается, мужчина решил наехать на людей, чтобы «выплеснуть злобу» из-за развода с женой и проблемами с разделом имущества.
Приговор о смертной казни суд вынес в декабре прошлого года.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.