Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот нового посла Кыргызстана
- Узбекистан, политика
- 16:13, 20 января 2025
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CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот от нового посла Кыргызстана Дуйшенкула Чотонова.
Во время встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в различных направлениях.
«Братские связи между нашими государствами динамично развиваются во всех сферах. Мы наблюдаем беспрецедентные успехи и видим огромные перспективы для раскрытия полного потенциала двусторонних отношений», — отметил Бахтиёр Саидов в своём Telegram-канале.
Дуйшенкул Чотонов был назначен послом Кыргызстана в Узбекистане в декабре прошлого года.
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