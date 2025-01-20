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Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот нового посла Кыргызстана

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот от нового посла Кыргызстана Дуйшенкула Чотонова.

Во время встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в различных направлениях.

«Братские связи между нашими государствами динамично развиваются во всех сферах. Мы наблюдаем беспрецедентные успехи и видим огромные перспективы для раскрытия полного потенциала двусторонних отношений», — отметил Бахтиёр Саидов в своём Telegram-канале.

Дуйшенкул Чотонов был назначен послом Кыргызстана в Узбекистане в декабре прошлого года.

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