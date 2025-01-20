Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США

CentralAsia (CA) - Дональд Трамп принес присягу и официально вступил в должность президента США. Инаугурация проходит в ротонде Капитолия в Вашингтоне. Для Трампа это второй президентский срок.

«Золотой век Америки начинается сейчас, с этого дня мы начнём процветать, и все страны будут нам завидовать», - сказал Трамп и добавил, что при его президентстве США будут еще более «исключительными.

Джеймс Дэвид Вэнс вступил в должность вице-президента США

На торжественой церемонии присутствуют Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама (без Мишель), Джо Байден с Камалой Харрис, а также зарубежные лидеры — премьер Италии Джорджа Мелони, президент Аргентины Хавьер Милей и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

В числе гостей – главы американских технологических компаний: Илон Маск, Джефф Безос (Amazon), Марк Цукерберг (Meta), Тим Кук (Apple) и Сундар Пичаи (Alphabet/Google).

⇳

Итоги президентских выборов 2024 года в США были подведены 6 ноября. Их выиграл республиканец Дональд Трамп, обойдя свою соперницу — Камалу Харрис, которая была выдвинута кандидатом от Демократической партии после решения действующего президента Джо Байдена сняться с выборов. Трамп станет главой Белого дома во второй раз — его первый срок на посту президента продолжался с 2017 по 2021 годы.