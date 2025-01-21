Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой, туда будут отправлены войска

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой. Об этом он сказал в своей инаугурационной речи.

«Сегодня я подпишу серию исторических президентских указов, и мы начнем восстановление Америки и революцию здравого смысла. Первое - я установлю режим чрезвычайной ситуации на нашей южной границе», - рассказал Трамп.

Он уточнил, что все нелегальные переходы на границе будут закрыты.

Также, по словам Трампа, США начнут процесс возвращения миллионов преступников в те страны, откуда они прибыли. При этом будет восстановлено действие программы «Оставайтесь в Мексике», в рамках которой люди, которые ищут убежища в США, должны ждать разрешение на въезд в Мексике.

При этом президент США пообещал направить американских военнослужащих на южную границу, чтобы «прекратить вторжение». В то же время мексиканские картели будут признаны международными террористическими организациями.

Трамп в инаугурационной речь заявил о «возвращении» Панамского канала.

«Американские суда подвергаются чрезмерным сборам и ни в коем случае не получают справедливого обращения, включая Военно-морской флот США. И, что самое важное, Китай управляет Панамским каналом, а мы не передавали его Китаю. Мы передали его Панаме. И теперь мы его возвращаем».