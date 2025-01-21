Опрос IRI в Монголии выявил экономические проблемы, негативное отношение к свободе СМИ и сильное стремление к демократии

CentralAsia (MNG) -

Недавно опубликованный опрос, проведенный Центром анализа результатов опросов (CISR) Международного республиканского института (IRI), показывает, что монголы обеспокоены состоянием экономики и негативно относятся к свободе СМИ в стране, но при этом подчеркивают сильную поддержку демократического управления.

На вопрос о самых важных проблемах, с которыми сталкивается страна сегодня, 61% назвали стоимость жизни, высокие цены и безработицу. Этот вывод соответствует предыдущему опросу IRI в Монголии, который последовательно показывал, что экономические проблемы являются основной проблемой и вызовом, с которыми сталкивается страна.

«Большинство монголов по-прежнему не в восторге от текущего состояния экономики», — сказал Адам Кинг, директор по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону в IRI. «Правительственным чиновникам придется сделать больше, чтобы снизить стоимость жизни и создать больше возможностей для хорошо оплачиваемых рабочих мест, если общественное мнение об экономике изменится».

На просьбу описать текущее состояние свободы СМИ в Монголии большинство (53%) ответили, что оно «довольно плохое» или «очень плохое». Кроме того, 56% считают, что СМИ в Монголии лишены свободы независимо освещать любые вопросы.

Опрос также показал, что 68% монголов считают демократию лучшей формой правления.

«Наше исследование показывает, что люди не верят, что СМИ в Монголии свободны», — сказал Кинг. «Большая независимость будет способствовать доверию к свободной прессе, которая является важным институтом в любой демократической системе. Несмотря на текущую обеспокоенность по поводу медиа-среды, обнадеживает тот факт, что более двух третей монголов считают демократию лучшей формой правления».

Опрос проводился по поручению Центра исследований в области опросов Международного республиканского института Независимым исследовательским институтом Монголии (IRIM). Сбор данных проводился в период с 19 февраля по 28 марта 2024 года посредством телефонных интервью с использованием компьютера. Выборка состояла из n=2037 жителей Монголии в возрасте 18 лет и старше.

источник: MiddleAsianNews

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