Глава монастыря Гандантэгченлин посетил монгольскую школу «Гуем» в Будапеште. ФОТО

CentralAsia (MNG) -

18 января настоятель монастыря Гандантегченлин, Геше-лхарамба Жавзандорж Дуламрагчаа посетил школу «Гуем», действующую в Будапеште, Венгрия.

Школа «Гуем» была создана для передачи монгольского языка, культуры и традиций детям граждан Монголии, проживающих в Венгрии. Каждую субботу в ней преподают монгольский язык, историю, искусство и культуру. Школу основали директор 112-й общеобразовательной школы доктор Жалсрайжамц Ганбаатар и Бужинлхам Сурэнжав во время их учебы в Венгрии.

В ходе визита учителя школ, учащиеся и родители встретились с настоятелем монастыря Гандантегченлин и выслушали его проповедь. Настоятель подчеркивал важность усердной учебы и прилежных занятий для школьников и давал ценные проповеди.

По просьбе монгольских и венгерских верующих Хамбо-лама провел молебен-размышление о вечности Будды Амитабхи.

Также в ходе данного мероприятия особым событием стало чтение венгерскими буддистами молитвы благословения «Жанлав Чогзолма», составленной Первым Джавзундамбой Хутугтой и достопочтенным Занабазаром.

Будда Амитабха является одним из пяти Дхьяни-Будд – Будд Высшей мудрости. Эти пять Пробуждённых существ олицетворяют победу над пятью «ядами» круга сансары – гневом, гордостью, страстью, завистью и неведением. Будда Амитабха, чьё имя переводится как ‘Безграничный Свет’ (на санскрите amitābha: a-mita-ābha, где a-mita – ‘безграничный’, ābha – ‘свет’, ‘великолепие’, ‘сияние’), обладает различающей мудростью, познающей каждую вещь в отдельности, а также единство всех вещей.

источник: MiddleAsianNews

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