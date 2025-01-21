Монголия и Турция: от дружеских отношений к установлению стратегического партнерства

CentralAsia (MNG) -

Монголия и Турция установили дипломатические отношения в 1969 году и укрепили их открытием взаимных посольств в Улан-Баторе и Анкаре соответственно в 1996 и 1997 годах.

Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве, подписанный в 1995 году, стал основой для обогащения двусторонних отношений путем подписания большого количества соглашений. В 2011 году Монголия объявила Турцию одним из своих «третьих соседей», что можно рассматривать как показатель важности, придаваемой ее отношениям с Турцией.

Более того, обмен высокопоставленными политическими деятелями, а также частые встречи на высшем уровне между нашими президентами, премьер-министрами и спикерами парламентов стали важным инструментом укрепления двусторонних отношений. Межпарламентские группы дружбы, созданные в парламентах обеих стран, активно функционируют и вносят огромный вклад в развитие двусторонних отношений и сотрудничества.

Необходимо отметить, что заседание Монголо-турецкой совместной комиссии по экономическим и торговым отношениям проводилось уже семь раз. Хотя к настоящему времени решено большое количество вопросов, касающихся торгово-экономического сотрудничества, в этом направлении все еще остается много возможностей и неиспользованного потенциала.

Открытие прямого авиарейса в 2012 году между Стамбулом и Улан-Батором, реализация политики взаимного безвизового въезда (в течение 30 дней), а также расширение сотрудничества в строительстве, обработке кожи и туризме стали основными достижениями в развитии двусторонних отношений, которые сделали Монголию более привлекательной для турецких инвесторов. Благодаря прямому авиарейсу увеличивается количество монгольских, турецких туристов, а также турецких инвесторов. Открытие филиала известного монгольского магазина кашемира «Gobi» в торговом центре Armada Mall в Анкаре является одним из доказательств этого. Следует отметить, что кашемир является одним из основных продуктов экспорта Монголии.

Наши две страны поддерживают приверженность друг друга демократии и развитию. Одним из основных примеров этого была политическая поддержка Турцией полного вступления Монголии в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2012 году.

С 2003 года две страны институционализировали свое оборонное сотрудничество посредством различных совместных соглашений. Следовательно, Турция является одним из крупнейших вкладчиков в развитие обороны Монголии и военное образование. Турция также оказывает значительную помощь полицейским силам Монголии.

Кроме того, турецкая помощь и сотрудничество в области образования сыграли важнейшую роль в развитии нашей страны. Правительство Турции предоставило более 1000 стипендий монгольским студентам с начала 1990-х годов, что считается огромным вкладом в будущее молодого поколения. В Монголии около 2000 граждан получили высшее образование в Турции, 60% из которых работают в частном секторе, а остальные — в государственном секторе.

ДВУСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОНГОЛИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Соглашение о торговле, экономическом и техническом сотрудничестве, 1992 г.

2. Соглашение о воздушном сообщении, 1995 г.

3. Соглашение о сотрудничестве в области туризма, 1995 г.

4. Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве, 1995 г.

5. Соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов, 1995 г.

6. Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций, 1998 г.

7. Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, 1999 г.

8. Соглашение о сотрудничестве в области обороны, 1999 г.

9. Соглашение о правовой помощи по гражданским, коммерческим и уголовным делам, 2000 г.

10. Соглашение о сотрудничестве в области оборонной промышленности, 2001 г.

11. Соглашение о международных автомобильных перевозках, 2002

12. Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, 2004

13. Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, 2006

14. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, 2010

15. Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, 2012

16. Соглашение о сотрудничестве в области безопасности, 2013

17. Соглашение между Правительством Турецкой Республики и Правительством Монголии о взаимных поездках их граждан, 2013

По приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетил Турецкую Республику с государственным визитом с 15 по 19 января 2025 года.

В ходе государственного визита обе стороны подписали 11 документов о сотрудничестве, направленных на расширение и развитие отношений и сотрудничества между двумя странами. Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Монголией и Турецкой Республикой.

Монголия и Турецкая Республика поддерживают всеобъемлющее партнерство с 2004 года. В ходе государственного визита президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Турецкую Республику две страны подняли отношения до уровня стратегического партнерства. В результате Монголия в настоящее время установила стратегическое партнерство с девятью странами.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения