Южнокорейские магазины шаговой доступности меняют облик городской жизни в Монголии

CentralAsia (MNG) -
Южнокорейские магазины шаговой доступности в Монголии хвалят за то, что они «переосмысливают концепцию магазинов шаговой доступности», предоставляя местному населению бесплатный доступ к туалетам.
В этой стране, где общественные туалеты либо ограничены, либо в основном состоят из традиционных выгребных ям, эти магазины добились значительной популярности, решая ключевые проблемы нехватки инфраструктуры и знакомя монголов с южнокорейскими готовыми блюдами и продуктами питания, пишет Чхве Хё Чжон, репортер THE CHOSUNILBO.
Помимо основных функций магазинов шаговой доступности, таких как продажа закусок и напитков, это стратегия, направленная на повышение удобства для потребителей.
Утром 31 декабря недалеко от Улан-Батора, столицы Монголии, бок о бок стояли филиалы ведущих сетей магазинов шаговой доступности Южной Кореи GS25 и CU.
Внутри магазина CU можно было увидеть, как покупатели разогревают предварительно упакованные блюда в микроволновках и пользуются кофемашинами самообслуживания — сцены, напоминающие повседневную жизнь в Южной Корее.
Многие посетители посещали магазины исключительно для того, чтобы воспользоваться чистыми и доступными туалетами.
источник: MiddleAsianNews