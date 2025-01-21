Южнокорейские магазины шаговой доступности меняют облик городской жизни в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Южнокорейские магазины шаговой доступности в Монголии хвалят за то, что они «переосмысливают концепцию магазинов шаговой доступности», предоставляя местному населению бесплатный доступ к туалетам.

В этой стране, где общественные туалеты либо ограничены, либо в основном состоят из традиционных выгребных ям, эти магазины добились значительной популярности, решая ключевые проблемы нехватки инфраструктуры и знакомя монголов с южнокорейскими готовыми блюдами и продуктами питания, пишет Чхве Хё Чжон, репортер THE CHOSUNILBO.

Помимо основных функций магазинов шаговой доступности, таких как продажа закусок и напитков, это стратегия, направленная на повышение удобства для потребителей.

Утром 31 декабря недалеко от Улан-Батора, столицы Монголии, бок о бок стояли филиалы ведущих сетей магазинов шаговой доступности Южной Кореи GS25 и CU.

Внутри магазина CU можно было увидеть, как покупатели разогревают предварительно упакованные блюда в микроволновках и пользуются кофемашинами самообслуживания — сцены, напоминающие повседневную жизнь в Южной Корее.

Многие посетители посещали магазины исключительно для того, чтобы воспользоваться чистыми и доступными туалетами.

источник: MiddleAsianNews

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