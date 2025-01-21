Южнокорейское движение 4B призывает женщин отказаться от отношений, брака, секса и рождения детей

CentralAsia (CA) -

Движение 4B, распространившееся в Южной Корее после избрания Дональда Трампа президентом США, привлекло внимание многих людей.

После победы Дональда Трампа на выборах интерес к движению 4B в США резко возрос. Причиной этому стали опасения среди женщин, что их права, особенно в вопросах репродуктивной свободы, окажутся под угрозой. Кроме того, во многих штатах одновременно провалились инициативы, направленные на защиту прав на аборт, что усилило беспокойство.

Однако для тех женщин, кто поддерживает движение, отказ от отношений с мужчинами становится личным и вместе с тем политическим решением. Это способ выразить недовольство, защищая себя и свою свободу. Активистки утверждают: «Мужчины хотят секса, но не хотят, чтобы у нас были права на аборт. Это показывает, что они нас не уважают».

Зародившееся в 2019 году движение определяется четырьмя основополагающими принципами, каждый из которых начинается с корейского слова «би-», что переводится как «нет»:

비결혼 /Bi Hon/ (нет бракам),

비출산 /Bi Chul-san/ (нет деторождению),

비연애 /Bi Yeon-ae/ (нет знакомствам)

비성관계 /Bi Sex/ (нет сексу).

Появление и быстрый рост движения 4В можно объяснить разочарованием среди южнокорейских женщин культурой, которая навязывает жесткие ожидания в отношении их роли в обществе.

Женщины упорно учатся, работают дольше, чем их коллеги-мужчины, но получают значительно меньше. Желание женщины построить карьеру порицается, желание развиваться и отложить вступление в брак или отказ от него приводит к конфликтам в семьях. Женщина не в состоянии финансово содержать детей и вынуждена состоять в семейных отношениях. Даже если в семье есть домашнее насилие, то уход из семьи и разглашение проблем порицается обществом. Женщин могут считать изгоем за отказ следовать традиционным ценностям.

«4В— это рациональный ответ. Эти женщины будут счастливее, успешнее и безопаснее без мужчин».

Движение 4В — это больше, чем просто серия лозунгов; это призыв к социальной трансформации, защита права женщины жить независимо и делать выбор, свободный от социального принуждения.

Это отражение мнения поколения южнокорейских женщин, которые требуют уважения к своей автономии и бросают вызов статусу-кво.

Поскольку движение продолжает развиваться, оно остается значительной силой феминистского дискурса и действий в Южной Корее и за ее пределами.

источник: MiddleAsianNews