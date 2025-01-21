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Монгольская команда взяла «золото» чемпионата мира по снежной скульптуре
«Дуу хоолой» (Голос)
«Дуу хоолой» (Голос)

CentralAsia (MNG) -  Команда Монголии выиграла золотую медаль чемпионата мира по снежной скульптуре, который проходил в американском городе Стиллуотер 15-19 января.

В состав монгольской сборной вошли Ц. Батмөнх, Б. Говьсайхаа и А. Ихбанди. Они взяли «золото» со скульптурой под названием «Дуу хоолой» (Голос).

На чемпионате соревновались команды из 12 стран. «Серебро» забрали скульпторы из Мексики, а «бронза» досталась команде из Тайваня.

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