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Новый Посол Кувейта вручил копии верительных грамот в МИД Монголии

CentralAsia (MNG) -  Госсекретарь Министерства иностранных дел Монголии Мөнхтушиг Лханаажав принял копии верительных грамот от нового Посла Государства Кувейт в Монголии Мутлака Аль-Тувимера. Об этом сообщили в ведомстве.

Поздравляя посла с началом его дипломатической миссии, Государственный секретарь Мөнхтушиг Лханаажав отметил, что в этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Кувейтом. Он подчеркнул важность сосредоточения внимания на успешной организации запланированных визитов и мероприятий в рамках юбилея.

Кроме того, Госсекретарь Мөнхтушиг Лханаажав подтвердил, что Министерство иностранных дел Монголии окажет всестороннюю поддержку усилиям посла по расширению и углублению сотрудничества между двумя странами во всех возможных областях.

В свою очередь, Посол Мутлак Аль-Тувимер выразил удовлетворение своим назначением послом в Монголии и отметил, что приложит все усилия для вывода отношений между двумя странами на новый уровень, проведения визитов на высоком уровне, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и туристической сферах.

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