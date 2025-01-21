Министерство окружающей среды Монголии получило награду Фонда диких овец

CentralAsia (MNG) - В четверг, 16 января, Фонд диких овец (The Wild Sheep Foundation) организовал выставку, посвященную сохранению архаров и международному сотрудничеству в Рино, штат Невада, США.

На выставке Министерство окружающей среды и изменения климата Монголии и Монгольская зоологическая ассоциация были удостоены международной премии International Statesman awards. Об этом сообщили в ведомстве.

Награду вручили представителям Министерства окружающей среды и изменения климата Монголии — начальнику отдела реализации политики в области природных ресурсов г-же Уранчимэг Цэрэндорж и начальнику отдела международного сотрудничества министерства Энхтайвану Урчээну, а также председателю Монгольской зоологической ассоциации доктору Самьяа Равдану и членам Совета управляющих ассоциации.

Вручая награду, президент Wild Sheep Foundation Грей Торнтон сказал: «Усилия Монголии установили мировой стандарт, и, что наиболее важно, она внедрила коллективное управление природными ресурсами, эффективно работая над защитой своих природных ресурсов и восстановлением дикой природы в горах». Он также подчеркнул, что эта награда присуждается Монголии, которая вносит важный вклад в главную цель Wild Sheep Foundation — сохранение и реинтродукцию диких баранов в горы.

Базирующийся в США Фонд диких овец (WSF) основан в 1977 году. Эта международная организация с 47-летней историей осуществляет свою деятельность на международном уровне в области сохранения, исследования и устойчивого использования популяций диких овец.

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