Монголия и Кувейт откроют прямые авиарейсы

CentralAsia (MNG) -

Подписано соглашение о воздушном сообщении между Монголией и Кувейтом

Государственный секретарь Министерства дорог и транспорта Батболд Сандагдорж и президент Генерального директората гражданской авиации Кувейта (DGCA) шейх Хумуд Мубарак аль-Джабер ас-Сабах подписали 19 января 2025 года в Эль-Кувейте Соглашение о воздушных отношениях между правительством Монголии и правительством Кувейта.

Соглашение устанавливает правовую основу для прямых рейсов между Монголией и Государством Кувейт.

Соглашение предоставит основу для авиакомпаний двух стран для выполнения прямых рейсов, что будет иметь экономическое значение для Монголии в качестве стыковочного пункта для новых рейсов в европейские страны, а также для увеличения пассажиропотока, развития туризма, стимулирования торговли и экономического оборота между двумя странами, упрощения логистики экспорта мяса из Монголии в Кувейт и обеспечения постоянства потока экспорта.

После подписания Соглашения государственный секретарь Батболд и президент DGCA шейх Хумуд Мубарак Аль-Джабер Аль-Сабах провели официальную встречу. Подчеркивая роль дорожно-транспортного сектора как основы для расширения и развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, туризма, культуры и образования, государственный секретарь Батболд выразил заинтересованность страны в запуске прямых рейсов между двумя странами в ближайшем будущем.

Президент DGCA шейх Хумуд Мубарак Аль-Джабер Аль-Сабах выразил свою поддержку запуску прямых рейсов между двумя странами и отметил, что он проведет встречи по этому вопросу с Kuwait Airways и Al Jazeera Airlines и изучит возможности. Он также отметил, что DGCA работает с соответствующими кувейтскими организациями над созданием межправительственного соглашения о взаимном освобождении от визовых требований между Монголией и Государством Кувейт.

В этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Государством Кувейт.

источник: MiddleAsianNews

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