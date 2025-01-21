От Линкольна до Трампа. Наряды первых леди США на инаугурации

CentralAsia (CA) - 20 января состоялась инаугурация 47-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Его жена 54-летняя фотомодель Милани Трамп пришла на церемонию в черном классическом пальто бренда Adam Lipps и темно-синих остроносых туфлях. На ней также была широкополая шляпа марки Eric Javits, которая прикрывала ее глаза.

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Сentral Аsia собрал инаугурационные образы первых леди США.

Мэри Тодд Линкольн

Мэри Тодд Линкольн - супруга 16-го президента США Авраама Линкольна, первая леди США с 1861 по 1865 год. Неизвестно, в чем именно Мэри Тодд Линкольн пришла на инаугурацию мужа, однако принято считать, что на ней было то же платье, что и на снимке, который был сделан после церемонии. У него модная по тем временам юбка на кринолине, украшенная оборками с цветочным узором. Образ первой леди дополнили живые цветы: часть бутонов была вплетена в прическу Мэри, часть спускалась гирляндой вниз поперек корсета.

Мэри Тодд Линкольн в своем инаугурационном бальном платье в 1861 году

Джулия Боггс Дент-Грант

Джулия Боггс Дент-Грант - супруга 18-го президента Улисса Гранта и первая леди США с 1869 по 1877 год. На вторую инаугурацию мужа в 1873 году Джулия надела платье из металлизированной парчи цвета слоновой кости, отделанное кружевом. Она добавила на плечи фишю из точечного кружева, как было в моде.

Платье Джулии Грант из металлизированной парчи цвета слоновой кости, отделанное кружевом, в котором она появилась на второй инаугурации с

Кэролайн Лавиния Скотт Харрисон

Кэролайн Лавиния Скотт Харрисон - жена 23-го президента Бенджамина Гаррисона (1889-1893 года) и первая леди США с 1889 по 1892. Ее инаугурационное платье было из шелка. Оно наполнено отделкой — юбка турнюрная, плиссированная и отделанная бахромой из бисера, а лиф расшит бисером, кружевом и аппликацией.

Платье Кэролайн Харрисон, сшитое Ghormley, Robes et Manteaux для инаугурации в 1889 году.

Ида Сакстон МакКинли

Ида Сакстон МакКинли - жена 25-го президента Соединенных Штатов Уильяма Мак-Кинли и первая леди США с 1897 по 1901 год. На инаугурации своего мужа в 1897 году она надела платье из бледно-серой парчи и добавила кружевную накидку.

Ида Сакстон Мак-Кинли сфотографирована в платье, которое она надела на инаугурацию своего мужа в 1897 году

Эдит Кермит Кэроу Рузвельт

Эдит Кермит Кэроу Рузвельт - вторая жена 26-го президента Теодора Рузвельта и первая леди США с 1901 по 1909 год. Это частичная копия платья, которое носила Эдит Рузвельт на второй инаугурации ее мужа Теодора Рузвельта в качестве президента в 1905 году.

Это полувосстановленная версия платья, которое Эдит Рузвельт носила на инаугурации своего мужа в 1905 году.

Хелен Тафт

Хелен Тафт - жена 27-президента президента Уильяма Говарда Тафта и первая леди США с 1909 по 1913 год. В 1909 году Хелен Тафт надела на инаугурацию своего мужа белое платье со шлейфом Frances Smith Company из шифона, украшенное вышивкой и бисером. Наряд дополняло изящное украшение на шее и высокие белые перчатки. Она была первой женой президента, кто пожертвовал свой наряд музею, таким образом начав собирать эту коллекцию.

Первая леди Хелен Херрон Тафт в белом платье с завышенной талией в 1909 году.

Элеонора Рузвельт

Элеонора Рузвельт - супруга 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта. Франклин Рузвельт стал единственным президентом, который прослужил четыре срока. Он возглавлял страну в 1933-1945 годах. Другому президенту, Теодору Рузвельту, Элеонора приходилась племянницей.

На свою первую инаугурацию в 1933 году Элеонора Рузвельт надела платье из синего шелкового крепа со стразами и лунным камнем и съемными рукавами. На церемонии инаугурации она надела бархатное платье и накидку, оба в оттенках синего, от американского дизайнера Арнольда Констебля. Технически, Рузвельт отменил официальные балы для своей второй и третьей инаугурации (в 1937 и 1941 годах). Элеонора оба раза была одета в шелковый атлас цвета слоновой кости. На четвертой инаугурации в 1945 году она надела розовое платье из вискозы с длинными рукавами, вытачками и кружевными деталями, также от Констебля.

Элеонора Рузвельт на инаугурациях мужа в 1933, 1937, 1941 и 1945 годах

Бесс Трумэн

Бесс Трумэн - супруга 33-го президента Гарри Трумэна и первая леди США (1945-1953 годах). Первая инаугурация Гарри Трумэна была незапланированной и состоялась в 1945 году вскоре после смерти Франклина Делано Рузвельта. Во время его второй инаугурации в 1949 году президент и первая леди отпраздновали это событие в полной мере. На одном из них Бесс была одета в темное платье с цветочной брошью и меховое пальто.

Неизвестный мужчина, Бесс Трумэн, Перл Места, Гарри Трумэн, Маргарет Трумэн, Эдгар Моррис и Артур Бергман на инаугурационном балу в 1949 году.

Мейми Эйзенхауэр

Мейми Эйзенхауэр - жена 34-го президента Дуайта Эйзенхауэра и первая леди США с 1953 по 1961. На первой инаугурации своего мужа Дуайта Д. Эйзенхауэра в 1953 году надела платье из шелка peau de soie, расшитое более чем 2000 стразами. Его разработала дизайнер из Нью-Йорка Нетти Розенштейн. На церемонии она надела шубу с цветочным корсажем.

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Четыре года спустя она снова надела шубу на церемонию, а для бала снова платье от Rosenstein. На этот раз она выбрала платье с открытыми плечами светло-желтого цвета, расшитое жемчугом, хрустальными каплями и полупрозрачными топазовыми бусинами. Она несла сумку с буквой M на одной стороне и 1957 на другой.

Мейми Эйзенхауэр на инаугурации своего мужа в 1957 году

Жаклин Кеннеди

Жаклин Кеннеди - жена 35-го президента Джона Фицджералда Кеннеди и первая леди США с 1961 по 1963 год. На присяге своего мужа Жаклин была одета в платье А-силуэта и пальто от Кассини. Образ включал большие пуговицы, соответствующую шляпку-таблетку и муфту для дополнительного тепла бесцветного бежевого оттенка. Для гала-вечера она одела колоннообразное, кремово-белое платье без рукавов из шелкового шифона с шифоновой накладкой, украшенной вышивкой серебряными нитями.

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Клаудия Тейлор

Клаудия Тейлор «Леди Берд» Джонсон - первая леди США с 1963 по 1969 во время правления её мужа, 36-го президента Линдона Джонсона. На церемонии приведения к присяге в 1965 году она надела красное шерстяное платье и соответствующую шляпу. На гала-вечере желтое шелково-атласное пальто, отделанное шоколадным соболем, было поверх платья с короткими рукавами.

Леди Берд на инаугурации мужа и балу в честь инаугурации, 1965

Пэт Никсон

Пэт Никсон - первая леди США с 20 января 1969 года по 9 августа 1974 года, супруга 37-го президента Ричарда Никсона. На церемонию она надела двубортное пальто цвета фуксии. Она дополнила его меховым палантином и шляпой. На бал это было мимозовое шелково-атласное платье. Платье представляло собой элегантную колонну из атласа с талией, расшитой бисером, в том же стиле, что и укороченный жакет, надетый с ним.

Пэт Никсон на инаугурации мужа и на балу в честь инаугурации, 1969

Четыре года спустя, на второй инаугурации Никсона в 1973 году, она выбрала еще одно однотонное пальто, на этот раз сине-зеленого цвета с меховым воротником. На гала-вечере она была одета в бирюзовое платье с длинными рукавами, покрытое кристаллами.

Пэт Никсон на инаугурации мужа и на балу в честь инаугурации, 1973

Бетти Форд

Бетти Форд - супруга 38-го президента США Джеральда Форда, первая леди с 9 августа 1974 по 20 января 1977 года. Официальных торжеств по случаю инаугурации не было, но на церемонии приведения к присяге она была одета в очень модный в 1970-е годы костюм пудрово-голубого цвета. Юбка была женственной и А-силуэта, а соответствующий жакет был отделан белой окантовкой.

Бетти Форд надела повседневный пиджак и платье на церемонию инаугурации своего мужа в 1973 году.

Розалин Картер

Розалин Картер - супруга 39-го президента США Джимми Картера, первая леди с 20 января 1977 по 20 января 1981 года. Для присяги Розалин выбрала комплект: сине-зеленое пальто и платье с воротником-стойкой. На инаугурационном балу в 1977 году она надела платье, которое публика уже видела раньше. Платье имело развевающиеся шифоновые рукава ледяного синего цвета с золотым лифом.

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Нэнси Рейган

Нэнси Рейган - супруга 40-го президента США Рональда Рейгана, первая леди с 1981 по 1989 год. На первой церемонии приведения к присяге мужа в 1981 году Нэнси была в пальто и шляпе цвета, названного «красный Рейган». На бал она надела платье на одно плечо, обильно расшитое бисером с кружевным накладным узором.

Нэнси Рейган на инаугурации и вместе с Рональдом Рейганом на балу в честь инаугурации, 1981

Четыре года спустя, на второй церемонии приведения к присяге Рональда Рейгана, Нэнси надела костюм цвета электрик без воротника и шляпу, золотые цепочные украшения и серьги-пуговицы. Во второй раз ее вечернее платье и жакет были в белых и серебристых тонах.

Нэнси Рейган на инаугурации и вместе с Рональдом Рейганом на балу в честь инаугурации, 1985

Барбара Буш

Барбара Буш — жена 41-го президента США Джорджа Буша - старшего и первая леди 1989-1993 годах. Она также мать 43-го президента США Джорджа Буша - младшего. На церемонии инаугурации мужа она надела темно-бирюзовое пальто и дополнила его многорядным жемчужным ожерельем. В тот вечер она надела королевское синее платье, сшитое из бархата на лифе и рукавах с драпированной атласной юбкой.

Джордж Буш-старший и Барбара Буш на инаугурации и на балу в честь инаугурации в 1989 году

Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон - жена 42-го президента Билла Клинтон и первая леди США (1993-2001). На церемонии приведения к присяге мужа в 1993 году Хиллари была одета в клетчатый розовый костюм, она дополнила образ синей велюровой шляпой. На инаугурационном балу Хиллари надела платье-футляр из фиолетового кружева с фиолетовым бисером и переливающейся синей бархатной шелковой муслиновой верхней юбкой для дополнительного объема.

Хиллари и Билл Клинтон на инаугурации и на балу в честь инаугурации, 1993

Четыре года спустя, на инаугурации Билла Клинтона в 1997 году, Хиллари была в платье кораллового цвета и пальто из шерстяного мельтона. На балу она блистала в вышитом тюлевом платье с высоким воротом и длинными рукавами цвета слоновой кости с металлическими вставками.

Хиллари и Челси Клинтон на инаугурации; Хиллари и Билл Клинтон на балу в честь инаугурации, 1997

Лора Уэлч Буш

Лора Уэлч Буш - супруга 43-го президента США Джорджа Уокера Буша и первая леди 2001-2009 года. На церемонии она надела однобортное пальто и юбку цвета павлина, а затем длинное платье с вышитыми кристаллами из кружева шантильи поверх шелкового жоржета.

Джордж и Лора Буш на инаугурации и на балу в честь инаугурации, 2001

Четыре года спустя, на второй инаугурации Джорджа Буша-младшего в 2005 году, Лора на церемонию приведения к присяге надела элегантное зимнее белое кашемировое пальто и платье. На бал она появилась в платье с V-образным вырезом и длинными рукавами, расшитом стеклярусом и австрийскими кристаллами нежно-голубого цвета.

Лора Буш и Джордж Буш на инаугурации и на балу в честь инаугурации, 2005

Мишель Обама

Мишель Обама - супруга 44-го президента США Барака Обамы и первая леди 2009-2017 года. На церемонии приведения к присяге Барака Обамы в 2009 году Мишель надела шестеренное платье и кружева цвета лимонной травы и пары перчаток оливкового цвета. Вечером она была в белом шелковом шифоновом платье на одно плечо, украшенном цветами из органзы с кристаллами Swarovski в центре.

Мишель Обама и Барак Обама на инаугурации и на балу в честь инаугурации, 2009

Четыре года спустя, в 2013 году, Мишель появилась в пальто и платье из темно-синего шелка с клетчатым узором. Образ завершал соответствующий пояс, украшенный металлическими пайетками. Бальное платье было огненно-красного цвета из шелкового шифона.

На инаугурации и на балу в честь инаугурации, 2013

Мелания Трамп

Мелания Трамп - супруга 45-го президента Дональда Трампа и первая леди 2017-2021 года. В 2017 году Мелания Трамп на церемонию инаугурации надела небесно-голубой кашемировый ансамбль Ralph Lauren. На инаугурационном балу она надела ванильное шелковое креповое платье с открытыми плечами, разработанное Hervé Pierre, которое было стянуто бордовой лентой вокруг талии.

Мелания Трамп на инаугурации мужа и на балу в честь инаугурации, 2017

Джилл Байден

Джилл Байден - супруга 46-го президента Джо Байдена и первая леди США с 20 января 2021 года по 20 января 2025. На церемонии приведения к присяге Джо Байдена в 2021 году доктор Джилл Байден была одета в пальто цвета яйца малиновки от молодого нью-йоркского бренда Markarian. Пальто сшито на заказ и расшито кристаллами Swarovski для дополнительного блеска. Она также была в маске. Позже в тот день инаугурации Джилл была одета в пальто и платье от Габриэлы Херст. Оба изделия были белого цвета с вышивками, представляющими федеральные цветы каждого штата и территории в Соединенных Штатах Америки.

Джо и Джилл Байден, 2021