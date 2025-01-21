экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Китае казнен мужчина, напавший с ножом на студентов
Предыстория: В Китае студент, заваливший экзамен, устроил резню в кампусе университета. Восемь человек погибли, 17 ранены

CentralAsia (CA) -  Китайские власти казнили мужчину, напавшего с ножом на художественное училище в провинции Цзянсу, сообщает «Синьхуа».

Сюй Цзяцзинь напал на учащихся и преподавателей Профессионального института искусств и технологий города Уси 16 ноября прошлого года. В результате погибли 8 человек, еще 17 получили ранения. В декабре нападавший был приговорен судом к смертной казни.

Ранее, 20 января, был казнен еще один гражданин Китая, признанный виновным в массовом убийстве. Суд города Чжухай, расположенного в провинции Гуандун, привел в исполнение смертный приговор в отношении 62-летнего Фань Вэйцю. В ноябре 2024 года мужчина врезался в толпу людей, в результате чего погибли 35 человек, еще 43 получили травмы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com