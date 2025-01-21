Трамп приостановил помощь США другим государствам на 90 дней, подписал указы о помиловании, запрете TikTok и выходе из ВОЗ

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней, передает Associated Press.

Будет проведена проверка для определения того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

«Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», — заявил он.

Агентство отмечает, что иностранная помощь от США в целом составляла не более 1% бюджета, за исключением особых случаев, например поддержки Украины. Госдеп 9 января сообщил, что на военную помощь Киеву с начала российских военных действий было выделено почти $66 млрд, с 2014-го — почти $70 млрд.

Среди других крупных получателей помощи США AP называет Израиль ($3,3 млрд в год), Египет ($1,5 млрд в год), Иорданию ($1,7 млрд в год). Помощь им выделяется в рамках долгосрочных программ, и потому указ Трампа вряд ли существенно повлияет на них, отмечает агентство.

В первый день своего второго срока Трамп подписал ряд указов. Вот некоторые из них, передает СNN:

Трамп объявил о помиловании большинства из тех, кто был обвинен в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года. Трамп сказал, что его помилования будут охватывать «примерно 1500 человек для помилования — полного помилования».

Трамп подписал указ, продлевающий срок, в течение которого материнская компания TikTok должна найти нового владельца, в противном случае ей грозит запрет в США.

Трамп отменил 78 исполнительных актов эпохи Байдена, включая указ, обязывающий федеральные агентства продлить запреты на дискриминацию по половому признаку; указ, обязывающий назначенных в исполнительную власть лиц подписывать этические обязательства; указ, разрешающий трансгендерным людям служить в армии; и указ, запрещающий продление контрактов с частными тюрьмами.

Трамп объявил чрезвычайное положение на южной границе, что привело к использованию ресурсов и персонала Пентагона, которые будут развернуты и использованы для строительства пограничной стены. Его администрация также прекратила использование приложения, позволяющего мигрантам уведомлять Таможенную и пограничную службу США о своем намерении въехать в Соединенные Штаты. Трамп также подписал указ, который пытался переопределить гражданство по праву рождения.

Трамп объявил о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. В его указе говорится, что ВОЗ «продолжает требовать несправедливо обременительные выплаты» от США.

Трамп подписал указ о заморозке найма федеральных государственных служащих через исполнительную власть. Трамп также официально создал новый Департамент эффективности правительства как подразделение в федеральном правительстве в указе исполнительной власти.

Трамп принял меры по переименованию достопримечательностей США, включая переименование Денали и Мексиканского залива, — шаг, который, по словам Белого дома, «почтит американское величие».

Трамп подписал указ о повторном выходе США из Парижского соглашения по климату — глобального соглашения о сокращении выбросов.