Панамский канал останется панамским. Президент страны ответил на заявление Трампа

Хосе Рауль Мулино

CentralAsia (TM) - Президент Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил, что Панамский канал останется под контролем страны. Его заявление последовало за словами президента США Дональда Трампа во время инаугурации о необходимости «забрать контроль» над каналом.

«От имени Республики Панама и ее народа я обязан решительно отвергнуть заявления, сделанные президентом Дональдом Трампом в его инаугурационной речи, касающиеся Панамы и ее канала... Канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета»,— написал Хосе Рауль Мулино в соцсети Х.

Он подчеркнул, что в мире нет ни одной страны, которая бы вмешивалась в деятельность властей Панамы. По его словам, для диалога всегда есть место, однако суверенитет и право собственности на Панамский канал остается за Панамой.

В конце прошлого года Дональд Трамп потребовал от властей Панамы снизить транзитные сборы за проход через Панамский канал американских военных и торговых судов. В противном случае, как считает Трамп, Панама должна будет вернуть канал США. Хосе Рауль Мулино заявил, что не пойдет на уступки Трампу по снижению платы за проход американских судов через Панамский канал.